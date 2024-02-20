Угнивенко Иван Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Угнивенко Степан Степанович
Мать: Угнивенко Александра
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Бракосочетание
31.10.1882
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно