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Угнивенко Иван Степанович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Угнивенко Степан Степанович

Мать: Угнивенко Александра

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Бракосочетание
31.10.1882

Жена: Угнивенко Параскева Аввакумовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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