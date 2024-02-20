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Угнивенко Михаил Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1758

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Угнивенко Илья Сидорович

Мать: Угнивенко Наталья Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1789

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Угнивенко Илья Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Феодора Васильевна

Смерть
1823
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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