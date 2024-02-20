Угнивенко Феодора Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1789
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Сын: Угнивенко Илья Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно