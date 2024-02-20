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Угнивенко Феодора Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1789

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Угнивенко Илья Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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