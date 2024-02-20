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Угнивенко Андрей Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Угнивенко Илья Сидорович

Мать: Угнивенко Наталья Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774

Сын: Угнивенко Степан Андреевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.07.1790

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Васса Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1795

Сын: Угнивенко Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Угнивенко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Угнивенко Никита Андреевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1819
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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