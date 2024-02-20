Угнивенко Евфросиния Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Угнивенко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.07.1790
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1795
Сын: Угнивенко Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Сын: Угнивенко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806
Сын: Угнивенко Никита Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно