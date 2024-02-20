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Угнивенко Евфросиния Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774

Сын: Угнивенко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.07.1790

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1795

Сын: Угнивенко Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Угнивенко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Угнивенко Никита Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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