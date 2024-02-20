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Угнивенко Филипп Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

01.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Угнивенко Андрей Ильич

Мать: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Устиния Филипповна

Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Роман Филиппович

Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.02.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-53,зап-4
Похороны
03.02.1873
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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