Угнивенко Никита Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Мария Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устиния Никитична
Мать ребёнка: Мария Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Смерть
Неизвестно