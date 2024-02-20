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Угнивенко Никита Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Угнивенко Андрей Ильич

Мать: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Мария Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устиния Никитична

Мать ребёнка: Мария Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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