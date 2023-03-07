Любимова (Зоркова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Зоркова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1866

Отец: Зорковъ Петръ

Мать: Зоркова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1883

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кувшинова Ирина

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Любимовъ Федоръ

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Чекалова Агриппина

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1894

Сын: Любимовъ Николай

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Любимовъ Александръ

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1906

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1909

Дочь: Любимова Лидия

Отец ребёнка: Любимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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