Любимова (Зоркова) Анна
Место рождения
Дата рождения26.11.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1866
Отец: Зорковъ Петръ
Мать: Зоркова Любовь
Рождение ребёнка
07.04.1883
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Бракосочетание
06.02.1884
Муж: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кувшинова Ирина
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Любимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Чекалова Агриппина
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
23.07.1894
Сын: Любимовъ Николай
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
23.05.1896
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
04.12.1906
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ
Рождение ребёнка
21.03.1909
Дочь: Любимова Лидия
Отец ребёнка: Любимовъ Петръ