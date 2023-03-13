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Кувшинова (Любимова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Любимовъ Петръ

Мать: Любимова Анна

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1906

Сын: Кувшиновъ Александръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Кувшиновъ Константинъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Кувшиновъ Константинъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1916

Сын: Кувшиновъ Анатолий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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