Кувшинова (Любимова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Любимовъ Петръ
Мать: Любимова Анна
Бракосочетание
30.01.1906
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.11.1906
Сын: Кувшиновъ Александръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.09.1910
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.08.1912
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.09.1914
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1916
Сын: Кувшиновъ Анатолий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ