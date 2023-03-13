Кувшиновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Кувшиновъ Ларионъ
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Кувшинова Ирина
Рождение ребёнка
21.11.1906
Сын: Кувшиновъ Александръ
Мать ребёнка: Кувшинова Ирина
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Ирина
Рождение ребёнка
20.09.1910
Мать ребёнка: Кувшинова Ирина
Рождение ребёнка
29.08.1912
Мать ребёнка: Кувшинова Ирина
Рождение ребёнка
15.09.1914
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Ирина
Рождение ребёнка
18.11.1916
Сын: Кувшиновъ Анатолий
Мать ребёнка: Кувшинова Ирина