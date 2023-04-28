Зорковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения13.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1884
Отец: Зорковъ Петръ
Мать: Зоркова Любовь
Бракосочетание
27.01.1910
Жена: Зоркова Евдокія
Рождение ребёнка
15.11.1910
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Зоркова Евдокія
Рождение ребёнка
13.07.1912
Сын: Зорковъ Борисъ
Мать ребёнка: Зоркова Евдокія
Рождение ребёнка
14.09.1913
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Зоркова Евдокія
Рождение ребёнка
15.12.1918
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Зоркова Евдокія