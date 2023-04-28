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Зорковъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1884

Отец: Зорковъ Петръ

Мать: Зоркова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1910

Жена: Зоркова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1910

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Зоркова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1912

Сын: Зорковъ Борисъ

Мать ребёнка: Зоркова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1913

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Зоркова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1918

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Зоркова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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