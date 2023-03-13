Зоркова (Баканова) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакановъ Дмитрій
Мать: Баканова Анна
Бракосочетание
27.01.1910
Муж: Зорковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.11.1910
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1912
Сын: Зорковъ Борисъ
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.09.1913
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.12.1918
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ