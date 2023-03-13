Зоркова (Баканова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Баканова) Евдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакановъ Дмитрій

Мать: Баканова Анна

Бракосочетание
27.01.1910

Муж: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1912

Сын: Зорковъ Борисъ

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1913

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1918

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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