Зоркова (Кувшинова) Любовь
Место рождения
Дата рождения17.09.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1843
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорковъ Федоръ
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Бракосочетание
19.01.1866
Муж: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
26.11.1866
Дочь: Любимова (Зоркова) Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Щипакина (Зоркова) Евдокия
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
28.02.1873
Сын: Зорковъ Василий
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
13.11.1884
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ