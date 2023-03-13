Зоркова (Кувшинова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Кувшинова) Любовь

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1843

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова (Варганова) Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорковъ Федоръ

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Зорковъ Петръ

Рождение ребёнка
26.11.1866

Дочь: Любимова (Зоркова) Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1869

Дочь: Щипакина (Зоркова) Евдокия

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1873

Сын: Зорковъ Василий

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1884

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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