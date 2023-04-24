Зорковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения09.06.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1844
Отец: Зорковъ Григорій
Мать: Зоркова Матрена
Бракосочетание
19.01.1866
Жена: Зоркова Любовь
Рождение ребёнка
26.11.1866
Дочь: Любимова Анна
Мать ребёнка: Зоркова Любовь
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Щипакина Евдокия
Мать ребёнка: Зоркова Любовь
Рождение ребёнка
28.02.1873
Сын: Зорковъ Василий
Мать ребёнка: Зоркова Любовь
Рождение ребёнка
13.11.1884
Сын: Зорковъ Иванъ
Мать ребёнка: Зоркова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорковъ Федоръ
Мать ребёнка: Зоркова Любовь