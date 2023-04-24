Зорковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорковъ Петръ

Зорковъ Петръ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1844

Отец: Зорковъ Григорій

Мать: Зоркова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1866

Жена: Зоркова Любовь

Рождение ребёнка
26.11.1866

Дочь: Любимова Анна

Мать ребёнка: Зоркова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1869

Дочь: Щипакина Евдокия

Мать ребёнка: Зоркова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1873

Сын: Зорковъ Василий

Мать ребёнка: Зоркова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1884

Сын: Зорковъ Иванъ

Мать ребёнка: Зоркова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорковъ Федоръ

Мать ребёнка: Зоркова Любовь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close