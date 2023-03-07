Зоркова (Сударчикова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоркова (Сударчикова) Матрена

Зоркова (Сударчикова) Матрена

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

30.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сударчиковъ Николай

Мать: Сударчикова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Зорковъ Григорій

Рождение ребёнка
16.02.1842

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1844

Сын: Зорковъ Петръ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорковъ Андрей

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Смерть
30.07.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close