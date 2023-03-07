Зоркова (Сударчикова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти30.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Сударчиковъ Николай
Мать: Сударчикова Прасковья
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
16.02.1842
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
09.06.1844
Сын: Зорковъ Петръ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорковъ Андрей
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Смерть
30.07.1848
Причина смерти: отъ холеры