Терентий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Степан Иванович
Мать: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Порфир Терентьевич
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Флегон Терентьевич
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Чиликов Капитон Терентьевич
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Смерть
Неизвестно