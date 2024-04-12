Терентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Степанович

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Степан Иванович

Мать: Ирина Степановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Порфир Терентьевич

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Флегон Терентьевич

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чиликов Капитон Терентьевич

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
Неизвестно
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