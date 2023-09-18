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Флегон Терентьевич
Флегон Терентьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терентий Степанович
Около 1805 г.р.
Мать
Марина
Около 1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец:
Терентий Степанович
Мать:
Марина
Смерть
Неизвестно
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