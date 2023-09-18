Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Порфир Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Флегон Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Чиликов Капитон Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Степанович
Смерть
Неизвестно