Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Порфир Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Флегон Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чиликов Капитон Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Степанович

Смерть
Неизвестно
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