Чиликов Капитон Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиликов Капитон Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Терентий Степанович

Мать: Марина

Смерть
Неизвестно
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