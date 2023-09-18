Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Терентий Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чижков Маркел (Марк) Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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