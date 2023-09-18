Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Степан
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Терентий Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Чижков Маркел (Марк) Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Смерть
Неизвестно