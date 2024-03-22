Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Иван Васильевич
Мать: Марфа Пантелеевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Терентий Степанович
Мать ребёнка: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Чижков Маркел (Марк) Степанович
Мать ребёнка: Ирина Степановна
Смерть
Неизвестно