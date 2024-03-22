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Степан Иванович

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Иван Васильевич

Мать: Марфа Пантелеевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Терентий Степанович

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чижков Маркел (Марк) Степанович

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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