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Варнавин Василий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1932

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932

Отец: Варнавин Тихон Мартынович

Мать: Варнавина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1963

Сын: Варнавин Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Варнавина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1965

Дочь: Тулзакова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Варнавина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1976

Сын: Варнавин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Варнавина Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
17.09.1999
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