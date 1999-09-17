Варнавин Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1932
Дата смерти17.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932
Рождение ребёнка
20.02.1963
Сын: Варнавин Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Варнавина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1965
Дочь: Тулзакова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Варнавина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1976
Сын: Варнавин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Варнавина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
17.09.1999