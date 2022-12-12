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Варнавин Игорь Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1963

Отец: Варнавин Василий Тихонович

Мать: Варнавина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1991

Дочь: Варнавина Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Варнавина Марина Викторовна

Рождение ребёнка
10.02.1998

Дочь: Варнавина Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Варнавина Марина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина Марина Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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