Варнавин Игорь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1963
Рождение ребёнка
19.02.1991
Дочь: Варнавина Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Варнавина Марина Викторовна
Рождение ребёнка
10.02.1998
Дочь: Варнавина Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Варнавина Марина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область