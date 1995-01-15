Варнавина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарнавина Мария Ивановна

Варнавина Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1940

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1963

Сын: Варнавин Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Варнавин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
13.12.1965

Дочь: Тулзакова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Варнавин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
08.04.1976

Сын: Варнавин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Варнавин Василий Тихонович

Смерть
15.01.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close