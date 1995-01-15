Варнавина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1940
Дата смерти15.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1963
Сын: Варнавин Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Варнавин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
13.12.1965
Дочь: Тулзакова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Варнавин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
08.04.1976
Сын: Варнавин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Варнавин Василий Тихонович
Смерть
15.01.1995