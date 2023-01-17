Тулзакова (Варнавина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулзакова (Варнавина) Татьяна Васильевна

Тулзакова (Варнавина) Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1965

Отец: Варнавин Василий Тихонович

Мать: Варнавина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1990

Дочь: Тулзакова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Тулзаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1995

Сын: Тулзаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Тулзаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулзаков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close