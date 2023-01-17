Тулзакова (Варнавина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1965
Рождение ребёнка
17.09.1990
Дочь: Тулзакова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Тулзаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1995
Сын: Тулзаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Тулзаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область