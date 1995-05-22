Тулзаков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулзаков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1990

Дочь: Тулзакова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Тулзакова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
22.05.1995

Сын: Тулзаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Тулзакова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулзакова Татьяна Васильевна

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