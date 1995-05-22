Тулзаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1990
Дочь: Тулзакова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Тулзакова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1995
Сын: Тулзаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Тулзакова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно