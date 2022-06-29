Варнавина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1901

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1930

Сын: Варнавин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович

Рождение ребёнка
17.02.1932

Сын: Варнавин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович

Рождение ребёнка
?.03.1936

Дочь: (Варнавина) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович

Рождение ребёнка
21.05.1940

Дочь: Буянова (Варнавина) Антонина Тихоновна

Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович

Смерть
1988

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