Варнавина Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1901
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1930
Сын: Варнавин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович
Рождение ребёнка
17.02.1932
Сын: Варнавин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович
Рождение ребёнка
?.03.1936
Дочь: (Варнавина) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович
Рождение ребёнка
21.05.1940
Дочь: Буянова (Варнавина) Антонина Тихоновна
Отец ребёнка: Варнавин Тихон Мартынович
Смерть
1988