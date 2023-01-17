Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Мать ребёнка: Марфа Алексеевна
Родился в семье Священника в селе Введенское Нагорново тож, Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Алексеевна
Смерть
После 1834
скончался в селе Введенское Нагорново тож, Дмитровского уезда