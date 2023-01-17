Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Замыслов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Марфа Алексеевна

Нагорное, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Родился в семье Священника в селе Введенское Нагорново тож, Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Алексеевна

Смерть
После 1834
Нагорное, Пушкинский муниципальный район, Московская область
скончался в селе Введенское Нагорново тож, Дмитровского уезда
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