Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Степан Фёдорович
Мать: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно