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Василий Степанович

Место рождения

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Степан Фёдорович

Мать: Федосья Васильевна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Замыслов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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