Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1787 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Андрей Степанович
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Алексей Степанович
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Васильевна
Смерть
1787 ст.