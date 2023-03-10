Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Андрей Степанович

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Алексей Степанович

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Васильевна

Смерть
1787 ст.
Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
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