Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Андрей Степанович
Отец ребёнка: Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Алексей Степанович
Отец ребёнка: Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Фёдорович
Смерть
Неизвестно