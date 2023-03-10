Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Андрей Степанович

Отец ребёнка: Степан Фёдорович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Алексей Степанович

Отец ребёнка: Степан Фёдорович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Фёдорович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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