Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.
Отец: Степан Фёдорович
Мать: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Орлов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно