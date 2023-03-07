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Андрей Степанович

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Место рождения

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

Около 1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.

Отец: Степан Фёдорович

Мать: Федосья Васильевна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Орлов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Орлов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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