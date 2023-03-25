Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Андреевна

Марья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Степанович

Мать: Ефросинья Ивановна

203-238-46, 5 листов, 10.06-05.07.1779г. ДЕЛО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЧЕРИ ПОНОМАРЯ ЦЕРКВИ ГЕОРГИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЧТО В ГРУЗИНАХ НИКИТСКОГО СОРОКА АНДРЕЯ СТЕПАНОВА - МАРЬИ В ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close