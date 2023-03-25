Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Степанович
Мать: Ефросинья Ивановна
203-238-46, 5 листов, 10.06-05.07.1779г. ДЕЛО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЧЕРИ ПОНОМАРЯ ЦЕРКВИ ГЕОРГИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЧТО В ГРУЗИНАХ НИКИТСКОГО СОРОКА АНДРЕЯ СТЕПАНОВА - МАРЬИ В ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
Смерть
Неизвестно