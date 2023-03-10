Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Смерть
Неизвестно