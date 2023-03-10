Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Замыслов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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