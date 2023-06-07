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Кунин Никита Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Кунин Ефим Федорович

Мать: Кунина Ксения

Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Кунина Анна Никитична

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Фоминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кунин Матвей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1855

Дочь: Кунина Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Фоминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1855

Сын: Кунин Георгий Никитич

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Фоминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Евдокия Фоминична

Смерть
Неизвестно