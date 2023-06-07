Кунин Никита Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Кунин Ефим Федорович
Мать: Кунина Ксения
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Кунина Анна Никитична
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кунин Матвей Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1855
Дочь: Кунина Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
19.04.1855
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Евдокия Фоминична
Смерть
Неизвестно