Кунина Евдокия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Евдокия Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Кунина Анна Никитична

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1855

Сын: Кунин Георгий Никитич

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1855

Дочь: Кунина Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1856

Дочь: Кунина Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1860

Сын: Кунин Иван Никитич

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1862

Сын: Кунин Никифор Никитич

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1862

Сын: Кунин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Никита Ефимович

Смерть
Неизвестно
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