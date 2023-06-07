Кунина Евдокия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Кунина Анна Никитична
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1855
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1855
Дочь: Кунина Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
02.08.1856
Дочь: Кунина Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
23.05.1860
Сын: Кунин Иван Никитич
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1862
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1862
Отец ребёнка: Кунин Никита Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно