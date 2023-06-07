Кунина Ксения Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Ксения Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1811

Дата смерти

14.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кунина Феодосия Ефимовна

Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
04.04.1821

Сын: Кунин Мартин Ефимович

Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1823

Сын: Кунин Никита Ефимович

Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Кунина Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Ефим Федорович

Смерть
14.01.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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