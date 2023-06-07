Кунина Ксения Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1811
Дата смерти14.01.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кунина Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1821
Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1823
Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Кунина Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Кунин Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунин Ефим Федорович
Смерть
14.01.1871