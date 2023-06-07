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Кунин Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Кунин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кунина Феодосия Ефимовна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна

Рождение ребёнка
04.04.1821

Сын: Кунин Мартин Ефимович

Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1823

Сын: Кунин Никита Ефимович

Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Кунина Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Ксения Назаровна

Смерть
Неизвестно
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