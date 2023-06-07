Кунин Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Кунин Федор
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кунина Феодосия Ефимовна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна
Рождение ребёнка
04.04.1821
Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна
Рождение ребёнка
15.09.1823
Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Кунина Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Ксения Назаровна
Смерть
Неизвестно