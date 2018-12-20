Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна
Место рожденияс.Никольское Оренбургской области РСФСР
Дата рождения24.09.1935
Дата смерти20.12.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1935
Отец: Хуснутдинов Фархутдин
Мать: Хуснутдинова Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1958
Сын: Абсалямов Рашид Кабирович
Отец ребёнка: Абсалямов Кабир Низаметдинович
Рождение ребёнка
07.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Кабир Низаметдинович
Смерть
20.12.2018
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно