Абсалямов Рашид Кабирович 15.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абсалямов Рашид Кабирович

Место рождения

г.Оренбург , РСФСР

Дата рождения

15.06.1958

Дата смерти

21.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1958

Отец: Абсалямов Кабир Низаметдинович

Мать: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

г.Оренбург , РСФСР
Бракосочетание
07.05.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Оренбург
Рождение ребёнка
21.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
26.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Смерть
21.09.1994
г.Оренбург , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Село Никольское Оренб.район Оренб.обл

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