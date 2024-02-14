Абсалямов Рашид Кабирович
Место рожденияг.Оренбург , РСФСР
Дата рождения15.06.1958
Дата смерти21.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1958
г.Оренбург , РСФСР
Бракосочетание
07.05.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Оренбург
Рождение ребёнка
21.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
26.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Оренбург, РСФСР
Смерть
21.09.1994
г.Оренбург , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Село Никольское Оренб.район Оренб.обл