Хуснутдинова Гайша
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, г.Чкаловск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фархутдин
Рождение ребёнка
19.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснутдинов Фархутдин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно