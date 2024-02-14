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Хуснутдинова Гайша

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, г.Чкаловск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фархутдин

Рождение ребёнка
19.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Фархутдин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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