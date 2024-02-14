Хуснутдинов Фархутдин
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, г.Чкаловск
Дата рождения1908
Дата смерти21.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хуснутдин
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Хуснутдинов Фаркутдин Хуснутдинович мл. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место призыва Дзержинский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, Дзержинский р-н ... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайша
Рождение ребёнка
19.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайша
Смерть
21.01.1944
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно