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Хуснутдинов Фархутдин

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, г.Чкаловск

Дата рождения

1908

Дата смерти

21.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хуснутдин

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Хуснутдинов Фаркутдин Хуснутдинович мл. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место призыва Дзержинский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, Дзержинский р-н ... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайша

Рождение ребёнка
19.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гайша

Смерть
21.01.1944
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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