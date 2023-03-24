Яценко (Чаговец) Мария Никитична
Место рождениясело Писки, краснокутский или Богодуховский уезд
Дата рождения05.08.1908
Дата смерти08.11.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1908
село Писки, краснокутский или Богодуховский уезд
Бракосочетание
31.01.1927
Городнее, Харківська область
Свидетельство 3, Городнянский сельсовет
Рождение ребёнка
19.10.1930
Сын: Яценко Виктор Кондратьевич
Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич
СССР
Рождение ребёнка
08.11.1935
Дочь: Свериденко Валентина Кондратьевна
Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
31.12.1937
Рождение ребёнка
11.12.1944
Рождение ребёнка
03.11.1951
Смерть
08.11.1983
Похороны
Неизвестно