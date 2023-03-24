Яценко (Чаговец) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Чаговец) Мария Никитична

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Место рождения

село Писки, краснокутский или Богодуховский уезд

Дата рождения

05.08.1908

Дата смерти

08.11.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1908

Отец: Чаговец Никита Васильевич

Мать: Чаговец Мария Митрофановна

село Писки, краснокутский или Богодуховский уезд
Бракосочетание
31.01.1927

Муж: Яценко Кондрат Яковлевич

Городнее, Харківська область
Свидетельство 3, Городнянский сельсовет
Рождение ребёнка
19.10.1930

Сын: Яценко Виктор Кондратьевич

Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич

СССР
Рождение ребёнка
08.11.1935

Дочь: Свериденко Валентина Кондратьевна

Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
31.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
03.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич

Смерть
08.11.1983
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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