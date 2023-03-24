Чаговец Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чаговец Александр Никитич
Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1908
Дочь: Яценко Мария Никитична
Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич
село Писки, краснокутский или Богодуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно