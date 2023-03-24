Чаговец Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаговец Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чаговец Александр Никитич

Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1908

Дочь: Яценко Мария Никитична

Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич

село Писки, краснокутский или Богодуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаговец Никита Васильевич

Смерть
Неизвестно