Яценко Кондрат Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Кондрат Яковлевич

Место рождения

Полковая Никитовка, Харківська область

Дата рождения

22.09.1909

Дата смерти

25.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909

Отец: Яценко Яков Дмитриевич

Мать: Яценко Анна Ивановна

Полковая Никитовка, Харківська область
Образование
С 1925 по 1931
Школа им. А.С.Пушкина, ст. Белореченская
Среднее образование | 7 классов
Бракосочетание
31.01.1927

Жена: Яценко Мария Никитична

Городнее, Харківська область
Свидетельство 3, Городнянский сельсовет
Рождение ребёнка
19.10.1930

Сын: Яценко Виктор Кондратьевич

Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична

СССР
Работа или профессия
С ?.09.1931 по ?.04.1932
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Курсант Полковой школы | 27 кавалерийский полк
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.02.1933
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Курсант | 2 Особый кавалерийский дивизион ДВКА
Работа или профессия
С ?.02.1933 по ?.02.1934
Хадабулак
Командир кавалерийского отделения | 2 Кавалерийский полк, 2 Кавалерийская дивизия
Работа или профессия
С ?.02.1934 по 09.12.1934
Хадабулак
Помощник Командира кавалерийского взвода | 2 Кавалерийский полк, 2 Кавалерийская дивизия
Работа или профессия
С ?.01.1935 по ?.08.1935
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Командир сабельного взвода | Кавалерийская школа Белореченского Райсовета Осавиахима
Работа или профессия
С ?.08.1935 по ?.12.1936
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Делопроизводитель | Районный ЗАГС при Белореченском Ро НКВД
Рождение ребёнка
08.11.1935

Дочь: Свериденко Валентина Кондратьевна

Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична

Работа или профессия
С ?.01.1937 по ?.05.1938
Хадабулак
Старшина эскадрона сверхсрочной службы | 18 Кавалерийский полк, 22 кавалерийской дивизии им. А.М. Горького
Рождение ребёнка
31.12.1937

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Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С ?.05.1938 по ?.11.1938
Хадабулак
Командир сабельного взвода | 18 Кавалерийский полк, 22 кавалерийской дивизии им. А.М. Горького
Работа или профессия
С ?.12.1938 по ?.09.1940
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Заведующий избой читальней, Завхоз и Председатель ревизионной комиссии | Колхоз им. 1-ой Конной Армии Белореченского района
Образование
С ?.10.1940 по 28.02.1941
Курсы усовершенсовования командного состава (запаса) г. Сальск
Военное образование | Ускоренный курс по специальности "Пулеметчик" (6 месяцев)
Работа или профессия
С ?.03.1941 по ?.08.1942
Астрахан-Газарский район Азербайджанской ССР
Начальник строевой части и преподаватель уставов Красной Армии | 21, 22, 23 Учебные эскадрильи Гражданского воздушного флота
Работа или профессия
С ?.08.1942 по ?.11.1942
Кавказ
Командир пулеметного взвода | Отдельный пулеметный батальон 61-ой стрелковой дивизии в 46 Армии
Работа или профессия
С ?.11.1942 по ?.04.1943
Кавказ и Кубань
Командир пулеметной роты | Отдельный пулеметный батальон 61-ой стрелковой дивизии в 56 Армии
Рождение ребёнка
11.12.1944

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Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична

Образование
Около 1946
Счетные курсы Ростовского филиала Всесоюзных Заочных Учетных Курсов
Специальное образование | Отделение Счетоводов по Двойной системе учета
Рождение ребёнка
03.11.1951

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Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична

Место жительства
Неизвестно
ул. Новосёловская, 63
Смерть
25.01.1993
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
1993
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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