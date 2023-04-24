Яценко Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1909
Дата смерти25.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909
Отец: Яценко Яков Дмитриевич
Мать: Яценко Анна Ивановна
Образование
С 1925 по 1931
Школа им. А.С.Пушкина, ст. Белореченская
Среднее образование | 7 классов
Бракосочетание
31.01.1927
Жена: Яценко Мария Никитична
Городнее, Харківська область
Свидетельство 3, Городнянский сельсовет
Рождение ребёнка
19.10.1930
Сын: Яценко Виктор Кондратьевич
Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична
СССР
Работа или профессия
С ?.09.1931 по ?.04.1932
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Курсант Полковой школы | 27 кавалерийский полк
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.02.1933
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Курсант | 2 Особый кавалерийский дивизион ДВКА
Работа или профессия
С ?.02.1933 по ?.02.1934
Хадабулак
Командир кавалерийского отделения | 2 Кавалерийский полк, 2 Кавалерийская дивизия
Работа или профессия
С ?.02.1934 по 09.12.1934
Хадабулак
Помощник Командира кавалерийского взвода | 2 Кавалерийский полк, 2 Кавалерийская дивизия
Работа или профессия
С ?.01.1935 по ?.08.1935
Командир сабельного взвода | Кавалерийская школа Белореченского Райсовета Осавиахима
Работа или профессия
С ?.08.1935 по ?.12.1936
Делопроизводитель | Районный ЗАГС при Белореченском Ро НКВД
Рождение ребёнка
08.11.1935
Дочь: Свериденко Валентина Кондратьевна
Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична
Работа или профессия
С ?.01.1937 по ?.05.1938
Хадабулак
Старшина эскадрона сверхсрочной службы | 18 Кавалерийский полк, 22 кавалерийской дивизии им. А.М. Горького
Рождение ребёнка
31.12.1937
Работа или профессия
С ?.05.1938 по ?.11.1938
Хадабулак
Командир сабельного взвода | 18 Кавалерийский полк, 22 кавалерийской дивизии им. А.М. Горького
Работа или профессия
С ?.12.1938 по ?.09.1940
Заведующий избой читальней, Завхоз и Председатель ревизионной комиссии | Колхоз им. 1-ой Конной Армии Белореченского района
Образование
С ?.10.1940 по 28.02.1941
Курсы усовершенсовования командного состава (запаса) г. Сальск
Военное образование | Ускоренный курс по специальности "Пулеметчик" (6 месяцев)
Работа или профессия
С ?.03.1941 по ?.08.1942
Астрахан-Газарский район Азербайджанской ССР
Начальник строевой части и преподаватель уставов Красной Армии | 21, 22, 23 Учебные эскадрильи Гражданского воздушного флота
Работа или профессия
С ?.08.1942 по ?.11.1942
Кавказ
Командир пулеметного взвода | Отдельный пулеметный батальон 61-ой стрелковой дивизии в 46 Армии
Работа или профессия
С ?.11.1942 по ?.04.1943
Кавказ и Кубань
Командир пулеметной роты | Отдельный пулеметный батальон 61-ой стрелковой дивизии в 56 Армии
Рождение ребёнка
11.12.1944
Образование
Около 1946
Счетные курсы Ростовского филиала Всесоюзных Заочных Учетных Курсов
Специальное образование | Отделение Счетоводов по Двойной системе учета
Рождение ребёнка
03.11.1951
Место жительства
Неизвестно
ул. Новосёловская, 63
Смерть
25.01.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
1993