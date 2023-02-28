Кривой Филипп Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Кривой Гаврила Григорьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кривой Варфоломей Филиппов
Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Прокопий Филиппов
Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова
Смерть
1818