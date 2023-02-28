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Кривой Филипп Гаврилов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Кривой Гаврила Григорьев

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кривой Иосиф Филиппов

Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кривой Варфоломей Филиппов

Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Прокопий Филиппов

Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кривой Никифор Филиппов

Мать ребёнка: Кривая Мария Петрова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1818
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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