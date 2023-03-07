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Кривой Иосиф Филиппов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кривой Филипп Гаврилов

Мать: Кривая Мария Петрова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1794

Сын: Кривой Константин Иосифов

Мать ребёнка: Кривая Елена Георгиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1797

Сын: Кривой Косьма Иосифов

Мать ребёнка: Кривая Елена Георгиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1801
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кривой Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Кривая Елена Георгиева

Смерть
Неизвестно
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