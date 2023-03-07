Кривой Иосиф Филиппов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Кривой Филипп Гаврилов
Мать: Кривая Мария Петрова
Рождение ребёнка
21.05.1794
Сын: Кривой Константин Иосифов
Мать ребёнка: Кривая Елена Георгиева
Рождение ребёнка
01.07.1797
Мать ребёнка: Кривая Елена Георгиева
Место жительства
С 1801
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кривой Пётр Иосифов
Мать ребёнка: Кривая Елена Георгиева
Смерть
Неизвестно