Кривая Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривая Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

08.06.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кривой Иосиф Филиппов

Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кривой Варфоломей Филиппов

Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Прокопий Филиппов

Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кривой Никифор Филиппов

Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
08.06.1808
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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