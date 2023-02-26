Кривая Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти08.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кривой Варфоломей Филиппов
Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Прокопий Филиппов
Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кривой Филипп Гаврилов
Смерть
08.06.1808