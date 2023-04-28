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Кривой Никифор Филиппов

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кривой Филипп Гаврилов

Мать: Кривая Мария Петрова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1802

Жена: Кривая Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяния Никифорова

Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
05.10.1807

Сын: Кривой Фома Никифоров

Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кривой Василий Никифоров

Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дария Никифорова

Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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