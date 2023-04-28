Кривой Никифор Филиппов
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кривой Филипп Гаврилов
Мать: Кривая Мария Петрова
Бракосочетание
17.01.1802
Жена: Кривая Евдокия Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ульяния Никифорова
Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
05.10.1807
Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дария Никифорова
Мать ребёнка: Кривая Евдокия Семёнова
Смерть
Неизвестно