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Кривая Евдокия Семёнова

Место рождения

д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: ?

Мать: ?

д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1802

Муж: Кривой Никифор Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяния Никифорова

Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов

Рождение ребёнка
05.10.1807

Сын: Кривой Фома Никифоров

Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кривой Василий Никифоров

Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дария Никифорова

Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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