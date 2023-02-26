Кривая Евдокия Семёнова
Место рожденияд.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ульяния Никифорова
Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов
Рождение ребёнка
05.10.1807
Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дария Никифорова
Отец ребёнка: Кривой Никифор Филиппов
Смерть
Неизвестно